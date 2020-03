Il 25 marzo il MArTA celebrerà il grande Dante Alighieri con il “Dantedì”

Il 25 marzo 2020 il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA celebrerà il grande Dante Alighieri con il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri, attraverso “inMArTAvisione”, entrando nelle case di tutti attraverso i canali social del MArTA (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).

Il 25 marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebrerà per la prima volta il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri. L’appuntamento è per le ore 12.00, quando in tutta Italia migliaia di studenti reciteranno insieme, sulle piattaforme digitali per la didattica online, i primi versi dell’Inferno.

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA si unisce alle celebrazioni ospitando speciali approfondimenti dedicati a Dante a cura del dott. Gianni Pittiglio, storico dell’arte in servizio presso la Direzione Generale Educazione e Ricerca e presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il dott. Gianni Pittiglio, che il 25 marzo avrebbe dovuto presentare la sua conferenza presso la sala “Incontri” del MArTA, grazie a “inMArTAvisione”, offrirà speciali approfondimenti dedicati a Dante a tutti, sui canali social del MArTA. Da non perdere.

