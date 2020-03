Essenzialità dei servizi produttivi, il Comune scrive al Prefetto

Qualsiasi decisione rispetto all’essenzialità dei servizi produttivi, alla luce delle più recenti disposizioni… Pubblicato da Francesca Viggiano Assessore Comune di Taranto su Lunedì 23 marzo 2020

Qualsiasi decisione rispetto all’essenzialità dei servizi produttivi, alla luce delle più recenti disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus, spetta ai prefetti.

Per questo, raccogliendo le sollecitazioni di cittadini e sindacati soprattutto sull’essenzialità delle attività dello stabilimento siderurgico (rispetto ad altre attività industriali espressamente consentite dal Dpcm), l’amministrazione comunale ha scritto a sua eccellenza il Prefetto di Taranto, per conoscere l’orientamento dell’ufficio governativo a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, ora più che mai bene primario da tutelare.

