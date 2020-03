AVO entra nella rete del volontariato sociale del Comune

Si aggiunge alla nostra rete del volontariato sociale anche l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri Onlus) Taranto. I volontari dell’AVO saranno a disposizione a partire dal 25 marzo prossimo, dalle 9 alle 20 al numero verde 800 300 869.

“A questo numero potranno rivolgersi le persone costrette a isolamento forzato – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli -, le direzioni sanitarie che hanno richieste e proposte da rivolgere, gli anziani che si trovano nelle case di riposo o chiusi nelle loro case, i familiari dei pazienti ricoverati, i pazienti oncologici e tutti i cittadini che mossi da questa emergenza stiano meditando di avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario.

Alcuni volontari, inoltre, si sono resi disponibili anche per il servizio di spesa e farmaco a domicilio per anziani e disabili, per tale motivo ringraziamo l’AVO Taranto nella persona della presidente Anna Pulpito e del presidente nazionale Massimo Silumbra, nonché tutti i suoi volontari”.

