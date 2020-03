Anziani e disabili, l’invito dell’assessore Ficocelli a rimanere a casa

“Il nostro pensiero e i nostri sforzi in questo periodo di emergenza sono rivolti agli anziani e disabili che sono soli, privi di una rete familiare o amicale che possa aiutarli. Voglio invitarli a restare a casa e a chiamarci se dovessero necessitare di servizi a domicilio. Noi ci siamo. Il Comune di Taranto è presente, l’assessorato ai Servizi Sociali è vicino a loro. Raccomandiamo di non aprire la porta a nessuno che non sia un parente o un amico. I nostri volontari avranno un tesserino di riconoscimento. Potete contattarci ai numeri della Protezione Civile o del Segretariato Sociale:

– Protezione Civile/Centro Operativo Comunale 800 811 197

– Segretariato Sociale 099 4581786/737/302/825/310

Per i farmaci a domicilio potete contattare Federfarma al numero 800 189 521, oppure Croce Rossa Italiana Comitato di Taranto e Federfarma al numero 800 065 510.

Se dovesse servire sostegno psicologico il numero di riferimento è 3317276794 attivo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 tutti i giorni.

“Lancio un appello a tutti coloro che sono in fila per fare la spesa – ha concluso l’assessore Gabriella Ficocelli -, chiedo la cortesia di dare la precedenza ai nostri volontari che gratuitamente stanno offrendo un meraviglioso servizio ad anziani e disabile della nostra città per permettere loro di raggiungerli più rapidamente”.

