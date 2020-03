Taranto: mezzi abbandonati, l’intervento della Polizia Locale

Nonostante l’emergenza Coronavirus, tutte le attività della Polizia Locale di Taranto continuano regolarmente, registrando il plauso della cittadinanza.

Venerdì scorso, un furgone e uno scooter abbandonati in un’area pubblica tra via Doride e via Etolia, in zona “Taranto 2”, sono stati rimossi facendo ricorso alle disposizioni del Testo Unico sull’Ambiente.

I due mezzi, risultati di proprietà di un pregiudicato, erano diventati un problema soprattutto per gli abitanti della zona, che avevano segnalato alla Polizia Locale la necessità della rimozione. Durante le operazioni, i numerosi cittadini affacciati dai balconi hanno salutato gli agenti con un lungo applauso.

Correlati

Commenta l'articolo: