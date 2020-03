San Pio Castellaneta: nessun paziente positivo al Covid-19

“È stata consegnata da poco una nuova tranche di risultati dei tamponi effettuati all’ospedale San Pio. Si tratta dei test ai degenti della struttura, a cui si è data assoluta priorità nel processare i dati. Fortunatamente sono tutti negativi, quindi possiamo dire con certezza che nessun paziente del “San Pio” è positivo al Covid-19.

In attesa di tutti gli altri esiti, non mi stancherò mai di ricordare che è necessario stare a casa, il posto più sicuro per voi ed i vostri cari.

Aiutatemi a dirlo a tutti: restate a casa”.

Così in un post sul suo profilo Facebook il sindaco di Castellaneta, nonchè Presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti.

