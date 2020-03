Martina Franca: continua la consegna delle mascherine a domicilio

Dopo aver distribuito, nei giorni scorsi, in Zona Carmine e zona Montetullio, nella giornata odierna (domenica 22 marzo 2020), i volontari di Protezione Civile, in divisa e con tesserino rilasciato dal Comune di Martina Franca, hanno consegnato le mascherine nelle Zone di Fabbrica Rossa, Palombelle e Votano.

L’agro è stato nuovamente rifornito nei punti commerciali aperti ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020. Si invitano i cittadini prenderne una per famiglia, a non creare assembramenti durante il ritiro e a mantenere la distanza di sicurezza di un metro gli uni dagli altri.

Da domani saranno raggiunte le altre zone della città, fra cui il Centro Storico, e i punti commerciali di maggiore affluenza di persone.

E’ importante ricordare che non si tratta di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ma di una mascherina di cotone lavabile da indossare quando si esce di casa (uscire solo e necessario per salute, lavoro o necessità) che può ridurre la diffusione del contagio pur essendo priva di marcatura CE.

Si comunica, inoltre, che gli operatori del Centro Ascolto per le famiglie e la genitorialità dell’ambito n. 5 Martina Franca-Crispiano, lavorando da casa, restano anche nel corso di questa emergenza, a disposizione dei cittadini. Psicologi, educatori e mediatori rimangono disponibili per consulenze telefoniche di supporto alla persona e alla famiglia chiamando al numero 3926664004 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per i beni di prima necessità e i farmaci si invitano gli anziani e le persone in quarantena a delegare un familiare o, se non hanno una rete di assistenza domiciliare, a chiamare il numero 080 4119830 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o direttamente gli esercenti che hanno attivato il servizio a domicilio (elenco, sempre in aggiornamenti, disponibile al link di seguito https://bit.ly/39TPEdP ).

Correlati

Commenta l'articolo: