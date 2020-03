Castellaneta, controlli serrati della Polizia Locale

La Polizia Locale di Castellaneta, guidata dal Comandante Francesco Perrone, continua nell’azione di verifica su tutto il territorio comunale delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanza sindacali, per il contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare, a Castellaneta sono sospesi ulteriormente l’accesso a parchi, giardini e spiagge. Anche l’accesso al cimitero è limitato alle sole sepolture.

In dettaglio, da lunedì 16 a sabato 21 marzo, le donne e gli uomini della Polizia Locale di Castellaneta hanno effettuato, tramite posti di blocco e controlli mirati, le seguenti attività:

– n. 140 persone controllate ed identificate; –

n. 8 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione del DPCM 11 marzo 2020, ai sensi dell’Art. 650 C.P.;

– n. 253 attività commerciali controllate. I dati sui controlli sono trasmessi quotidianamente alla Prefettura di Taranto e si sommano a quelli elaborati dalle altre forze di polizia sul territorio comunale.

«La popolazione di Castellaneta sta rispettando le disposizioni del decreto #IoRestoaCasa – commenta il Comandante Francesco Perrone -. Abbiamo registrato solo pochi casi che sono stati puntualmente identificati e deferiti. Si tratta soprattutto di residenti in altri comuni che non erano in possesso di comprovate motivazioni per trovarsi nel territorio comunale».

«La tolleranza è realmente zero a Castellaneta – commenta il Sindaco Giovanni Gugliotti – in ballo vi è la salute pubblica. Non c’è da scherzare ed è importante che il messaggio arrivi diritto nei cuori e nelle teste delle persone, in particolare dei giovani. Bisogna restare a casa! Per questo grande lavoro desidero ringraziare chi è impegnato in prima linea, come le donne e gli uomini della Polizia Locale, delle forze di polizia e, non da meno, dei volontari delle nostre associazioni di protezione civile. A loro, va il ringraziamento di tutta la nostra comunità!»

