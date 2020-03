Taranto: didattica a distanza anche negli asili nido comunali

Al via dalla prossima settimana la didattica a distanza per i bimbi che frequentano alcuni degli asili nido comunali di Taranto, unitamente ai bimbi dell’asilo nido Baby Club in concessione.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi, unitamente al supporto operativo della Direzione Pubblica Istruzione.

Stante il perdurare della sospensione delle attività didattiche educative a causa della diffusione del Covid-19, per essere vicini alle famiglie che in questo momento trovano difficoltà a conciliare la vita familiare con quella lavorativa, e soprattutto per i piccoli utenti dei nidi comunali di Taranto, si vuole continuare il percorso avviato della progettazione educativa annuale con la didattica a distanza.

«Far stare i bambini a casa a tempo indeterminato – commenta l’assessore – non è facile e, sebbene i nidi non rientrino nell’obbligo scolastico, poiché vi è il forte intendimento dell’amministrazione Melucci che i bambini non perdano le opportunità di apprendimento e il legame con gli educatori, abbiamo dato il via a questi progetti. Per i bambini può essere importante anche semplicemente risentire la voce dell’educatrice per immaginare un ritorno alla normalità».

Attraverso l’utilizzo di video che ripropongono favole, canzoni e giochi, nei gruppi Whatsapp e con la collaborazione dei genitori, i bimbi che frequentano i nostri nidi comunali avranno modo di vedere e sentire la voce delle loro educatrici che, effettuando semplici attività di manipolazione, grafico-pittoriche e senso-percettive, continueranno a rafforzare le loro competenze cognitive, linguistiche e sensoriali, con un unico e forte messaggio: noi ci siamo e andrà tutto bene.

