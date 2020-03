LA STRETTA DEL GOVERNO ANTICIPATA DAL COMUNE DI TARANTO

Giuseppe Conte: “Pazienza responsabilità e fiducia. E’ il momento più difficile dal secondo dopo guerra. Rallentiamo ma non ci fermiamo.”

Il Presidente Conte annuncia una stretta ulteriore su tutte le attività produttive.

Rimangono garantiti:

Supermercati e negozi di prima necessità;

Farmacie parafarmacie;

Trasporti;

Poste;

Banche.

Non c’è bisogno di creare file per approvvigionamenti. Tutto questo serve per fermare l’epidemia.

L’amministrazione di Taranto ha anticipato alcune decisioni importanti come lo stop a slot machines e giochi leciti in tabaccheria, la chiusura dei parchi e delle ville. Abbiamo stretto anche sui runner. Abbiamo dato una stretta alle attività all’aperto, ridotto orari e chiuso i negozi la domenica. Abbiamo bisogno di fermare il virus che non ha gambe ma va in giro sulle nostre. Le ricche e all’avanguardia città del nord implorano di fermare tutto. Dobbiamo stare a casa. Questa mattina a taranto Poste Italiane e iper mercati erano troppo pieni nella mattinata. Non va bene. Stringiamo i denti adesso, la libertà è compromessa e decisamente ridotta ma è un sacrificio che ci salva la vita. Non aspettiamo le tragedie per apprezzare queste durissime regole

Correlati

Commenta l'articolo: