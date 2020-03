Tavolo del Contratto Istituzionale Area di Sviluppo per area di Taranto

Sono stati avviati oggi in Prefettura dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Turco, alcuni incontri individuali con i referenti delle Amministrazioni che fanno parte del Tavolo del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’Area di Taranto.

Alla presenza del Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, il Senatore Turco e rappresentanti di Invitalia e di Investitalia, questi ultimi collegati in videoconferenza, si sono confrontati con il Presidente del1’Autorità Portuale di Taranto e, in videoeonferenza, con il Commissario straordinario alle Bonifiche per l’area di Taranto ed i Sindaci dei Comuni di Crispiano, Massafra e Montemesola.

Con le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel CIS, sono state affrontate le criticità dei singoli progetti, al fine di superare le difficoltà già emerse durante i lavori del Tavolo istituzionale Permanente svoltosi lo scorso 5 marzo a Roma, che richiedevano ulteriori approfondimenti tecnici e amministrativi per accelerare la spesa degli investimenti già programmati.

Sono state analizzate le schede dei singoli progetti, valutata la velocita di spesa e le opere realizzate o ancora da realizzare, e sono stati dettati nuovi tempi per velocizzare i piani esecutivi.

Una seconda parte di incontri con i Comuni di Taranto e Statte, il Ministero della Difesa-Direzione del Genio Marina di Taranto — Marigenimil Taranto e RFI si svolgerà il prossimi venerdì 27 marzo, sempre presso la Prefettura, a partire dalle ore lo.oo, andando così a completare la ricognizione dei progetti in corso e delle criticità degli stessi.

