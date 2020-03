Taranto, controlli Codiv-19: i carabinieri chiudono un bar

I carabinieri delle Sezione Operativa di Taranto, insospettiti da un anomalo via vai nei pressi di un Bar del quartiere “Tamburi” hanno effettuato un’attività di osservazione scoprendo che, l’esercizio, apparentemente chiuso a causa della saracinesca abbassata, ma in realtà attivo e con all’interno diversi avventori intenti a consumare bevande alcoliche, in spregio alla restrizioni anticontagio.

Clienti ed esercente sono stati denunciati, il bar è stato immediatamente chiuso.

