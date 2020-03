Misure decreto Cura Italia per settore pesca

Anche in Puglia, come nelle altre regioni, con l’emergenza corona virus sono ferme in porto la maggior parte delle imbarcazioni, e non solo per la difficoltà a poter garantire le norme di sicurezza e di salute dell’equipaggio, ma anche perché, una volta a terra, non vi è alcuna garanzia di vendita del pescato, stante la chiusura dei mercati ittici e delle attività commerciali consumatrici.

Rispetto a questa situazione, la FLAI CGL PUGLIA esprime soddisfazione per il Decreto “Cura Italia” che per la prima volta accoglie le istanze del settore ittico, non lasciandolo indietro rispetto agli altri comparti produttivi.

“E’ stata prevista l’estensione della CIG in deroga al Settore Pesca, indipendentemente dal numero degli imbarcati; finalmente un segnale da parte del Governo, che considera quindi la pesca un settore tra i più bisognosi di sostegno, non solo economico. Ci aspettiamo ora che la Regione Puglia proceda con la stessa celerità con la quale opera il Governo”, commenta Maria Viniero, segretaria regionale Flai e coordinatrice del Settore Pesca. “E’ stato istituito un Fondo di 100 mln di euro per coprire i costi per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca; questo permette alla categoria di poter attendere con una certa tranquillità l’esaurirsi della crisi in atto, e poter ripartire con uno spirito positivo”.

Anche il settore dell’acquacoltura, assimilato a quello agricolo, beneficerà di adeguati strumenti di sostegno, come le indennità previste per i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato del settore.

“Rispetto all’attuale situazione, il nostro impegno per il futuro del settore pesca è che vengano riconosciuti e garantiti a tutti i lavoratori gli ammortizzatori sociali strutturati, importanti per far fronte alle tante cause di sospensione dell’attività lavorativa indipendenti dalla volontà del datore di lavoro”, conclude Antonio Gagliardi, segretario generale della Flai Cgil Puglia. “E ancora, il riconoscimento di lavoro usurante e delle malattie professionali, che a tutt’oggi, nonostante siamo in presenza di uno tra i lavori più gravosi, non sono ancora riconosciuti. Alla Regione Puglia chiediamo di attivarsi per rendere subito operative le previsioni dell’art. 22 del citato Decreto “Cura Italia” e mettere in campo tutti gli strumenti ordinari e straordinari per ridare vitalità al settore prima che sia troppo tardi”.

Correlati

Commenta l'articolo: