Mister Sorriso dona 200 mascherine pediatriche al SS. Annunziata

L’Associazione Mister Sorriso Volontari della gioia ha donato circa 200 mascherine chirurgiche pediatriche al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Ss. Annunziata di Taranto. Inoltre l’Associazione si occuperà di fornire le mascherine anche a famiglie con bambini immunodepressi o sottoposti a terapie chemioterapiche, e a diversi adulti nelle stesse condizioni.

In questo modo i volontari di “Mister Sorriso” scelgono di farsi ancora una volta vicini alle persone più fragili e più esposte, nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo momento, a causa della quale non possono più proseguire la loro attività di volontariato nelle corsie degli ospedali.

L’Associazione non intende abbandonare però i più piccoli, e per loro ha creato degli appuntamenti fissi, da vivere online nella pagina Facebook: “Yogare con i volontari della gioia” , lezioni di yoga via streaming a misura di bambino, realizzate da Clown Alice, e “Le folli favole di Fabiolino”, favole raccontate da clown Peter Pan(ino) e “tradotte” nella LIS (Lingua dei Segni Italiana) da clown Crazy Scricciolo.

