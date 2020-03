Emergenza Covid: attivato un servizio di supporto psicologico per gli operatori della ASL

Un team di 48 specialisti tra psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili a supporto di tutti gli operatori della ASL di Bari che in questi giorni stanno vivendo eccezionali condizioni di stress lavorativo determinate dall’emergenza sanitaria per il COVID-19.

Il Dipartimento di Salute Mentale ha attivato un servizio di sostegno psicologico che da lunedì 23 marzo sarà a disposizione di medici, infermieri e operatori sanitari ma anche tecnici e amministrativi che abbiano necessità di un aiuto e vogliano farne richiesta.

Gli interventi – per via delle misure di contenimento e prevenzione dei contagi da Coronavirus – saranno eseguiti solo per via telefonica o, laddove possibile , via skype o con videochiamata. A disposizione degli operatori ASL ci saranno 28 psicologi, 16 psichiatri e 4 neuropsichiatri infantili che su base volontaria hanno aderito spontaneamente alla iniziativa.

Il direttore del Dipartimento Salute Mentale, il dottor Domenico Semisa, in accordo con la Direzione generale della ASL, ha immediatamente predisposto il servizio per fare sentire vicinanza a quanti sono impegnati in queste ore a gestire l’emergenza sanitaria.

“I carichi di lavoro, lo stress, la preoccupazione per la propria salute e quella delle persone care insieme alla incertezza sulle prospettive future causate dal virus, sono tutti fattori che possono determinare ripercussioni piscofisiche sui nostri operatori – spiega il direttore Semisa – per questo non li lasceremo soli e ci siamo attivati per aiutarli ad affrontare questo momento con maggiore serenità”.

L’elenco di psicologi, psichiatri e neuropsichiatri Infantili – con le indicazioni di giorni e fasce orarie in cui ciascun specialista potrà essere contattato – sono disponibili sul sito istituzionale della ASL Bari.

