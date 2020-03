Cis Taranto, Turco (M5S): avviato cronoprogramma con tempi stringenti

“Stiamo cercando di risolvere i problemi di progettualità e di gestione degli affidamenti delle opere per velocizzare la realizzazione degli interventi. Abbiamo chiesto alle amministrazioni coinvolte, con il sostegno di Invitalia e Investitalia, di darci delle risposte entro sette giorni al fine di superare le criticità e sbloccare i 30 interventi residuali già programmati nel Cis ma fermi da diverso tempo”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione economica e agli Investimenti, sen. Mario Turco che oggi ha presenziato presso la Prefettura di Taranto i lavori del tavolo del Cis per l’Area di Taranto al quale erano presenti, in collegamento video vista l’emergenza sanitaria in corso, rappresentanti di Invitalia, Investitalia, Presidenza del Consiglio.

“Oggi ci siamo relazionati con alcune amministrazioni, Autorità Portuale di Taranto, Commissario straordinario alle Bonifiche per l’area di Taranto, sindaci dei Comuni di Crispiano, Massafra e Montemesola e con loro abbiamo analizzato le singole schede progettuali, rilevato le difficoltà ancora presenti e trovato le possibili soluzioni per sbloccare i progetti fermi – spiega il Sottosegretario – Con ognuno di loro abbiamo avviato un cronoprogramma caratterizzato da tempi stringenti. Venerdì prossimo ci confronteremo sempre in Prefettura, con le amministrazione rimanenti, allargando il tavolo anche ai Commissari Straordinari Ilva in Amministrazione Straordinaria la cui struttura è coinvolta in alcune progettualità”

“Taranto non può aspettare – conclude – dobbiamo iniziare a correre. Ecco perché nonostante il momento difficile che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria, la Presidenza del Consiglio ha voluto dare continuità al Cis. Ci sono risorse importanti che dobbiamo spendere e non possiamo perdere ulteriore tempo”.

