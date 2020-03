Carabinieri Forestali: sequestro strada abusiva a Carovigno

Un altro abuso edilizio accertato sui colli di Carovigno, in contrada Paddotta, nei pressi della borgata di Serranova. I carabinieri Forestali della Stazione di Ostuni, che pattugliano costantemente il territorio per il contrasto agli illeciti in danno dell’ ambiente naturale, hanno notato una strada di recente realizzazione, di collegamento fra la viabilità provinciale ed una residenza rurale privata, all’ interno di un mandorleto.

Il tracciato stradale, della lunghezza di 46 metri e largo 4, per uno spessore medio di 20 cm, è risultato non giustificato da alcun titolo abilitativo dell’ intervento. Per la realizzazione dell’ opera sono stati utilizzati scarti di lavorazioni edili, il cui scarico documentato è recentissimo, per cui i lavori si sono completati in tempi rapidissimi.

Accertata la proprietà, i Militari hanno provveduto a deferire il titolare, N.M. di 29 anni, alla Procura della Repubblica di Brindisi, ai sensi dell’ art. 44, comma 1, lettera b) del Testo Unico dell’ Edilizia ed Urbanistica (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), per il reato di esecuzione di intervento edilizio in assenza del prescritto permesso di costruire.

Tutto il tracciato stradale è stato sottoposto a sequestro penale probatorio.

