Busico: “Donate al Moscati, facciamo rete”

«Acquistate tute, mascherine, dispositivi di protezione e donatele all’ospedale Moscati: c’è bisogno dell’impegno di tutti». È l’appello alle imprese tarantine lanciato da Silvio Busico, direttore generale di Programma Sviluppo, l’organismo di formazione che questa mattina ha donato una fornitura di dispositivi di protezione individuale alla struttura ospedaliera tarantina dove vengono assistiti i casi più gravi affetti da Coronavirus.

«È il momento – ha detto Busico – in cui le imprese sane del territorio devono far sentire forte il loro sostegno a chi sta combattendo per tutti noi questa battaglia epocale: non serve donare denaro, basta l’acquisto di dispositivi che in questo momento sono più preziosi di ogni altra cosa. Ognuno dia quel che può, ogni piccola goccia è importante.

Lo chiedo alle tante imprese sane di questa terra generosa e solidale». Busico ha poi rilanciato un tema da sempre caro alla mission di Programma Sviluppo: fare rete. “Da sempre abbiamo creduto e continuiamo a credere nel concetto di rete: ecco oggi questa rete deve annodarsi per rispondere a questa emergenza. Ognuno faccia la sua parte: le imprese diano un contributo mentre i cittadini restino a casa rispettando quanto richiesto dalle autorità».

Nei giorni scorsi, dopo aver bloccato tutte le attività formative in corso, Programma Sviluppo ha distribuito gratuitamente sulla rete un ebook per chi ha scelto di restare a casa: «abbiamo voluto fare compagnia e rendere formativi anche questi momenti inediti che in tanti stanno trascorrendo nelle case offrendo l’occasione di avventurarsi in grandi storie del folklore, delle usanze, delle scoperte e delle opere di Puglia. Anche noi di Programma Sviluppo, pur abituati a essere realtà dinamica e team in movimento, restiamo a casa: perché vogliamo costruire futuro e per farlo oggi dobbiamo essere responsabili. Una responsabilità che passa da gesti significativi».

Come quello di restare a casa, appunto, o di donare, secondo le proprie possibilità strumenti a chi opera perché questa battaglia sia vinta nel migliore dei modi.

