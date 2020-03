Prevenzione Coronavirus, la ASL BA attiva linee telefoniche dedicate per i servizi Scap

Da sabato 21 marzo e per tutta la durata della emergenza sanitaria le consulenze pediatriche ambulatoriali saranno garantite solo via telefono incluso WhatsApp

Per contrastare la diffusione della epidemia da Coronavirus e arginare eventuali situazioni di contagio, da sabato 21 marzo e per tutta la durata della emergenza sanitaria Covid, i servizi di consulenza pediatrica ambulatoriale della ASL di Bari saranno garantiti solo per via telematica e telefonica, incluso l’utilizzo di messaggi tramite WhatsApp. Per questo tutte le sedi Scap della ASL hanno attivato linee telefoniche dedicate per mettere i pediatri nelle condizioni di garantire assistenza alle famiglie nel rispetto delle misure di prevenzione della pandemia in corso.

Come stabilito dall’ultima disposizione regionale del 18 marzo, i pediatri dunque non avranno accesso diretto alle sedi Scap ma gestiranno a distanza i casi che necessitano di assistenza sanitaria e potranno continuare ad essere un punto di riferimento costante per genitori e bambini.

Per tutti gli specialisti c’è l’obbligo di compilare la scheda di triage telefonico. I pediatri a turno gestiranno telefonicamente la patologia stagionale e potranno svolgere attività di supporto e informazione sanitaria a tutte le famiglie per consigli, suggerimenti e indicazioni nella gestione della emergenza Coronavirus.

Nei casi sospetti infine i pediatri potranno organizzare laddove necessario percorsi triage in accordo con gli ospedali preposti alla gestione dell’emergenza Covid guidando così le famiglie dei bambini interessati verso l’iter di cura più adeguato. Il servizio è garantito nei giorni prefestivi e festivi, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.

Di seguito i numeri di telefono delle sedi Scap della ASL:

Ospedale San Paolo 080 – 5843697

Ospedale Perinei Altamura 080 – 3108215

Ospedale San Giacomo Monopoli 080 – 4149360

Ospedale Umberto I Corato 080 – 3608615

Ospedale Don Tonino Bello Molfetta 080 – 3357422

