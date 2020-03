Coronavirus, il sindaco scrive al Prefetto e al Direttore generale della Asl

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci ha scritto al Prefetto e al Dg della Asl di Taranto.

Al Prefetto Martino chiede la trasmissione giornaliera dei dati sanitari relativi all’emergenza Coronavirus. Ciò “al fine di assicurare una più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati, in funzione dei servizi di assistenza alla popolazione, in osservanza della circolare ministeriale n. 153/50/117(2) Uff III Prot. Civile.”

Al DG dell’Asl, Melucci chiede chiarimenti in merito alla riorganizzazione delle strutture ospedaliere per misure di ricovero da COVID-19.

“Le scrivo in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL per chiederle, di concerto con i colleghi sindaci, chiarimenti in merito alla riorganizzazione delle strutture ospedaliere della Provincia di Taranto, così come indicate per far fronte alle esigenze sanitarie legate alla pandemia di COVID-19.

In queste ore, infatti, sindaci e cittadini hanno avuto modo di leggere alcune note circa la riorganizzazione dei posti letto nel territorio provinciale, note che hanno suscitato interrogativi che meritano di essere rappresentati in trasparenza a cittadini e pazienti.”

