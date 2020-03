Leo: “Formazione a distanza per PASS LAUREATI e proroga dei termini per accreditamento enti di formazione”

“Stiamo continuando ad adottare misure straordinarie a favore dei giovani pugliesi e degli operatori della formazione che consentano da un lato di proseguire – ove possibile e nel rispetto della tutela della salute pubblica – le attività formative e didattiche, dall’altro di sostenere burocraticamente ed economicamente le imprese del settore della formazione professionale”, informa l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Per queste ragioni – continua Leo – come indicato a livello nazionale e regionale sono sospese, sino a nuove disposizioni, le attività formative “in presenza” nell’ambito dell’Avviso PASS LAUREATI, lo strumento con cui la Regione Puglia finanzia i Master post lauream delle ragazze e dei ragazzi pugliesi.

Al contempo abbiamo prorogato tutti i termini dell’Avviso rinviandoli di 120 giorni rispetto ai termini d’origine, salvo eventuali successive proroghe ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo. Ma la più importante novità è che abbiamo deciso di rimuovere i limiti allo svolgimento delle attività formative on-line, che potranno così essere erogate in base alle specifiche necessità didattiche del caso ed esclusivamente in modalità cosiddetta”sincrona”.

“Altra importante comunicazione – fa sapere l’assessore regionale – è quella relativa alla proroga del termine del 31 marzo 2020 per la conferma dei requisiti di accreditamento: grazie al lavoro degli uffici competenti, nonostante alcune difficoltà di carattere tecnico, i suddetti termini sono stati prorogati al 30 aprile 2020. Gli enti di formazione dovranno utilizzare esclusivamente la nuova procedura telematica”. “Infine –conclude Leo –abbiamo prorogato al 30 aprile 2020 anche il termine di presentazione dell’istanza di candidatura per la Manifestazione di interesse per la Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore – ITS. Ambito specifico – Sistema Moda”.

