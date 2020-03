Da oggi la Croce Rossa Italiana avrà una nuova sede a Taranto

“I volontari della Croce Rossa – commenta il sindaco Melucci – stanno svolgendo sul nostro territorio un lavoro encomiabile, svolgendo h24 attività di emergenza/urgenza, come la consegna a domicilio di farmaci in favore delle fasce della popolazione a rischio. Con un apposita delibera di giunta della direzione Patrimonio, l’assessore Viggiano ha individuato un immobile adeguato e abbiamo così potuto dotarli di una sala operativa nel cuore della città, in via Orazio Flacco n. 22 a/b, rendendo più agevole il loro lavoro sul nostro territorio”.

Correlati

Commenta l'articolo: