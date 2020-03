Coronavirus: assessore Ficocelli chiede di monitorare 200 anziani soli e non autosufficienti

“Nei giorni scorsi, le disposizioni della Regione Puglia del 12.03.2020 per la prevenzione, contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno sancito la sospensione dei servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI), fatti salvi i casi di gravità e o indifferibilità, fornendo sempre agli operatori i dispositive di protezione individuale, e il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) garantito solo per soggetti anziani e disabili privi di sostegno familiare. Dopo un’attenta analisi dei casi di gravità e totale solitudine l’Assessorato ai Servizi Sociali è riuscito a garantire il servizio a 50 assistiti SAD e 16 ADI”, fa sapere l’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli.

“In più, martedì mattina ho chiesto, per il tramite dell’Assistente Sociale, alla cooperativa che ha in appalto i servizi ADI e SAD di contattare uno ad uno tutti gli utenti per cercere di monitorare le condizioni di salute degli anziani e disabili per accertarsi che dispongano dei beni e dei servizi necessari e dare raccomandazioni sulle cautele da tenere per prevenire il contagio da Coronavirus. In questo momento di emergenza anche il welfare cambia, ma non nel contenuto, infatti, cerchiamo di essere attenti a tutti. Il telefono ci permette di garantire le relazioni umane e garantire per tutti le necessarie misure di sicurezza sia per anziani e disabili, sia per gli operatori sociali. Gli anziani e i disabili assieme alle loro famiglie hanno ringraziato per l’interesse, motivo per cui io ringrazio la cooperativa per aver accolto la mia richiesta”, conclude l’Assessore Ficocelli.

