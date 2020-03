iorestoacasa, continuano i controlli della polizia locale

Denuncia per il gestore di un autolavaggio, con il contestuale sequestro dell’esercizio commerciale. È il bilancio dei controlli effettuati nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia Locale di Taranto.

L’attività rientra tra quelle la cui apertura è stata preclusa tramite ordinanza comunale, considerata la sua natura di servizio non essenziale. «Spiace constatare che alcuni cittadini stentino a comprendere la gravita della situazione – il commento del sindaco Rinaldo Melucci –, considerando possibile, magari spinti dalla bella giornata, la pratica di attività che non sono assolutamente indispensabili. Dobbiamo restare a casa, spostandoci solo per ragioni di comprovata necessità: non mi sembra che il lavaggio del proprio mezzo di trasporto vi rientri, per questo gli agenti della Polizia Locale, e più in generale le forze dell’ordine, non avranno remore nei confronti di chi violerà le disposizioni vigenti in questo particolare periodo. Diversamente, il rispetto delle regole ci consentirà di uscire prima e meglio da questa situazione, non dobbiamo mai dimenticarlo».

Le attività effettuate alla Polizia Locale, inoltre, hanno consentito di controllare 92 persone e 8 esercizi commerciali. Anche ieri, infine, i mezzi di servizio hanno diffuso tramite altoparlanti il messaggio di invito a rimanere in casa.

(foto di repertorio)

Falò abusivi, un altro intervento

Dopo l’intervento di ieri in via Pietro Nenni, questa mattina è stato rimosso anche il cumulo di cataste di legno realizzato nei pressi di viale della Repubblica, sempre nel quartiere Paolo VI.

«Non avremo alcuna tolleranza nei confronti di questa inaccettabile pratica – il commento dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino -, siamo disposti a presidiare le zone dove questi sparuti gruppi di incivili esercitano il disprezzo assoluto per gli altri e per il territorio, pur di impedire che si dia seguito ai falò abusivi. Così organizzati, non hanno nulla di tradizionale e si trasformano in incendi di materiale spesso tossico».

