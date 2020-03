io resto a casa# e #andrà tutto bene# , il Castello Aragonese illuminato di tricolore

Il Castello Aragonese di Taranto dalla serata odierna, in cui ricorre la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” sarà illuminato di tricolore per celebrare la solenne ricorrenza e per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla campagna #Io resto a casa# e sull’importanza di rimanere a casa in questi giorni di emergenza sanitaria e di grande difficoltà per il Paese.

Il Comandante Marittimo Sud, l’Ammiraglio di Divisione, Salvatore Vitiello, spiega i motivi dell’adesione: “Non ho esitato ad aderire a tale iniziativa, proposta dal Sindaco, d’illuminare di tricolore il nostro amato Castello Aragonese, monumento simbolo della “città dei due mari”; stiamo vivendo un momento molto difficile ma sono sicuro che se continuiamo tutti ad osservare con grande attenzione le prescrizioni disposte dal Governo e in particolare di rimanere a casa e di osservare le norme igieniche, ce la faremo e andrà tutto bene. Da stasera il Castello Aragonese insieme al vicino Palazzo di città sarà illuminato di tricolore per infondere nei cittadini sentimenti di forza, unità e di speranza”.

