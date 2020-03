Ilva, amianto uccide ancora operaio morto di mesotelioma

Comunicato di Luciano Carleo, Presidente Contramianto e altri rischi Onlus.

“La fabbrica non perdona e a pagare con la vita è l’ennesimo operaio ILVA di Taranto deceduto a causa dell’amianto killer, ancora un caso registrato da CONTRAMIANTO che si aggiunge alle centinaia di malattie e morti per patologie asbesto correlate in Rete associativa. L’operaio vittima dell’amianto era stato assunto all’Italsider di Taranto agli inizi degli anni 70 lavorando al siderurgico per trent’anni passando dalla gestione pubblica a quella privata dell’ILVA.

Dopo la scoperta del cancro una lunga sofferenza quindi la morte. La diagnosi non lascia dubbi Mesotelioma della pleura, il tumore causato con certezza dall’amianto. Ancora una vittima della più grande acciaieria di Europa, il Siderurgico di Taranto, dove le esposizioni alla polvere mortale di amianto sono durate nei decenni e hanno interessato migliaia di dipendenti diretti ed indotto dell’ITALSIDER/ILVA. Il caso già segnalato da CONTRAMIANTO al Registro Mesotelioma Puglia si aggiunge all’elenco di una inarrestabile catena di vittime senza giustizia.

L’esposizione all’amianto nel Siderurgico di Taranto subita dall’operaio deceduto è durata sino agli inizi del 2000 periodo in cui è stato prepensionato. Carpentiere in ferro e saldatore, quindi addetto alle bramme in Italsider/Ilva tutte attività che lo hanno esposto all’amianto con le sue fibre mortali. L’amianto era dappertutto dai Reparti di lavorazione alle tute ignifughe di protezione per il calore. La polvere cancerogena sottile ed invisibile si è insinuata nei polmoni rimanendo latente sino alla scoperta del mesotelioma , il tumore della pleura.

Ad oggi Taranto e provincia con l’80% dei casi della Puglia rappresenta la fetta più consistente degli esposti amianto dell’intera regione. Nella provincia jonica sono state oltre 53.000 le richieste per esposizione amianto con il rilascio di 35.000 certificati di esposizioni all’amianto , le aree lavorative di maggiore impatto quelle siderurgiche, metalmeccaniche , cantieristica navale , Arsenale e Marina Militare.

Una strage annunciata senza fine. CONTRAMIANTO ritiene doveroso che si intervenga su due fronti urgenti bonifiche amianto e tutela della salute. Rimuovere l’amianto è necessario per abbattere il rischio, amianto zero rischio zero , mentre per la salute chiediamo di attivare al più presto il programma di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti amianto rendendo operativo il controllo previsto dall’Intesa Stato Regioni del 2018 sull’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto tanto auspicato ma ad oggi ancora inattuato.”

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: