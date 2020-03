Coronavirus, Coop e il Comune di Taranto alleati per aiutare i cittadini in difficoltà

L’Ipermercato Coop e il Comune di Taranto alleati per aiutare i cittadini in difficoltà nell’emergenza Coronavirus.

Questa mattina il Sindaco Melucci ha firmato il Protocollo d’Intesa con l’Ipermercato Coop. Coop vuole dare un piccolo incentivo, attraverso rimborso chilometrico, alle Associazioni del territorio impegnate attivamente nell’emergenza Coronavirus per i servizi a domicilio che faranno la spesa presso l’Ipermercato Coop sito alla Via per Montemesola di Paolo VI.

Chi vorrà accogliere questo invito dovrà indicare la propria disponibilità alle seguenti mail segreteria.servizisociali@comune.taranto.it – assessoreficocelli@comune.taranto.it con oggetto “DISPONIBILITA’ ASSOCIAZIONE”.

Le conferme che arriveranno entro le ore 19 del 18.03.2020 verranno comunicate all’Azienda Coop con la quale le Associazioni potranno stipulare direttamente la convenzione, ricevere un apposito codice a barre che dovrà essere utilizzato dai volontari ad ogni spesa per consentire a Coop di mappare le spese al fine dell’erogazione del rimborso al termine del progetto.

