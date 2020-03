Approvato avvio selezione pubblica per l’assunzione di educatrici/educatori per gli asili

Questa mattina la giunta comunale ha approvato l’avvio della selezione pubblica per l’assunzione di educatrici/educatori per gli asili del Comune di Taranto.

“Il nostro impegno – fa sapere l’assessore Castronovi – affinché rimangano per la maggior parte pubblici gli asili presenti sul territorio comunale è sancito da questo atto che servirà per rimpinguare gli organici delle strutture. Sono un valore aggiunto di cui l’amministrazione non vuole privarsi, per questo il nostro impegno concreto è concentrato nel rifornire a strutture eccellenti di personale eccellente.”.

