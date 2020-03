Anniversario dell’Unità, il tricolore su Palazzo di Città e nella fontana di piazza Ebalia

Il tricolore sui monumenti di tante città del mondo è il segno della solidarietà che sta investendo la nostra nazione, in questo momento di particolare difficoltà.

La nostra bandiera, quindi, è simbolo non solo di appartenenza, ma di forza e resistenza, un simbolo che risplenderà anche sulla facciata di Palazzo di Città e nella fontana “Rosa dei Venti” in piazza Ebalia, a partire proprio da oggi, giorno in cui ricorre il 159esimo anniversario dell’Unità d’Italia.

I nostri colori vestiranno la casa di tutti i tarantini, che in questo momento stanno dando in massima parte una grande prova di maturità. Lo faranno per ricordarci da dove veniamo, ma per offrirci anche una prospettiva di speranza.

E’ una nota di Palazzo di Città.

