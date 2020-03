Taranto: sospensione delle attività di CCR, Isole Ecologiche e Numero Verde

Anche i centri comunali di raccolta e le isole ecologiche gestiti da “Kyma Ambiente – Amiu” osserveranno da oggi la chiusura, per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. La disposizione è stata adottata in linea con le più recenti decisioni del Governo e dell’Amministrazione Comunale, proprio per evitare ulteriori occasioni di assembramento.

Per la medesima ragione si è deciso di sospendere anche il ritiro a domicilio degli ingombranti, tramite appuntamento fissato con il Numero Verde (che sospende anch’esso contestualmente le sue attività).

Non si arresterà, invece, il servizio di recupero degli ingombranti abbandonati abusivamente, attività necessaria per continuare a garantire il decoro cittadino anche in questo particolare momento.

