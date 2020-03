Taranto: l’assessore Viaggiano su sfratti e pignoramento case

“L’emergenza Coronavirus incide purtroppo anche su situazioni da sempre delicate come quella relativa sfratti o al rilascio delle prime case di abitazione, sottoposte a pignoramento.

Non solo simili provvedimenti potrebbero riguardare persone già positive, esponendo al contagio anche gli operatori della giustizia ma renderebbe quasi impossibile offrire sostegno ai nuclei in difficoltà abitativa, atteso il divieto di inserimento di nuovi soggetti nelle strutture di accoglienza e negli alloggi sociali.

Abbiamo interloquito con le associazioni dell’inquilinato convenendo sull’importanza della sospensione temporanea delle esecuzioni.

Ed è per questa ragione che il Sindaco Melucci ha richiesto l’intervento in tal senso del Prefetto di Taranto, che ha prontamente sottoposto tale questione al comitato per la sicurezza.

Fondamentale diviene quindi, come misura di buonsenso, la disposizione del Presidente della Corte d’Appello di LECCE-sezione distaccata di Taranto che, di concerto con il COA di Taranto e le autorità sanitarie locali, ha rinviato d’ufficio a data successiva al 31 maggio le procedure esecutive a data fissa e gli sfratti già fissati.

L’emergenza del Coronavirus rischia infatti di avere un impatto elevatissimo sull’economia con conseguenze pesanti sul tessuto economico nazionale, considerato che i timori sulla diffusione del virus hanno investito notevolmente i mercati azionari italiani con ribassi generalizzati su tutti i settori.

Accanto al sostegno straordinario, sia sotto forma di contributi che finanziamenti agevolati, e delle misure strutturali allo studio del Governo, occorrono segnali incoraggianti a partire dalle amministrazioni locali che assumono quindi un ruolo determinante per affrontare le ricadute economiche e sociali di questa emergenza, attraverso azioni di rilancio e di sostegno dei cittadini.

In tale ottica, è attualmente al vaglio dell’amministrazione comunale una serie di misure di sostegno diretto ai cittadini come la sospensione dei canoni per i bar all’interno delle scuole nonché dei canoni relativi agli immobili ad uso diverso da quello abitativo.

Per l’erp, invece, il servizio politiche abitative valuterà caso per caso eventuali misure a sostegno dei nuclei familiari in situazione di fragilità economica, con l’impegno a sospendere ogni iniziativa relativa agli sgomberi degli immobili di proprietà comunale.

Tantissimi sono i cittadini spaventati dalla situazione occupazionale, preoccupati che alla perdita del lavoro consegua la perdita della casa, per non riuscire ad onorare canoni di locazione e mutui. Per tale ragione continueremo a sostenere i nostri concittadini”, conclude Francesca Viggiano, Assessore alle politiche abitative del Comune di Taranto.

