Sanificazione strade e marciapiedi, raddoppiati i turni

Da oggi l’azienda Kyma Ambiente – Amiu di Taranto raddoppia i turni previsti per la sanificazione di strade e marciapiedi.

“Una misura che si rende necessaria data l’accuratezza con cui si sta eseguendo il lavoro. Non è escluso – fa sapere l’assessore alle società Paolo Castronovi – che si decida di utilizzare un supporto esterno per rendere più veloci le attività”.

Il ringraziamento del sindaco Melucci agli operatori Kyma

“Per molti nostri concittadini, soprattutto dove la raccolta dei rifiuti avviene con la modalità “porta a porta”, gli operatori di Kyma Ambiente – Amiu sono le uniche persone incrociate durante queste lunghe giornate di necessario isolamento.

Donne e uomini che sono al lavoro per garantire un servizio assolutamente essenziale, ma anche volti che sono diventati familiari, andando oltre la loro funzione. Perché in questo momento così difficile anche un “buongiorno” detto a debita distanza, ma senza mediazioni, è un bene essenziale.

Penso, inoltre, al grande contributo di autisti e operatori di Kyma Mobilità – Amat. Per chi non ha mezzi propri di trasporto e, oggi, non può contare nemmeno sull’aiuto di un familiare, sono un’autentica salvezza.

So che molti cittadini hanno ringraziato tutti questi operatori, non solo per il lavoro svolto, ma proprio perché ogni giorno offrono il conforto di una relazione umana, seppur fugace. A quei ringraziamenti sento di dover aggiungere il mio, anche perché continuano a prestare il loro servizio pur nutrendo gli stessi timori che ognuno di noi ha: la loro abnegazione, in questo momento, è una lezione per tutti”, scrive in una nota il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Correlati

Commenta l'articolo: