“InMArTAvisione” – Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, che ha sin da subito aderito alla campagna di comunicazione “Io resto a casa”, sarà tutti i giorni a casa di tutti grazie alla sua programmazione culturale “inMArTAvisione” sui canali social Facebook, Twitter, Instagram (su Youtube saranno disponibili i video realizzati) che permetterà di scoprire i tesori ed i segreti del Museo con appuntamenti quotidiani.

“In questo periodo in cui restate a casa – dichiara il direttore del MArTA Eva Degl’Innocenti – il MArTA sarà sempre con voi. Poiché non potete venire al museo, sarà il MArTA a venire a casa vostra. Tutti i giorni con “inMArTAvisione” potrete seguire le varie storie che vi racconteremo sul museo, sulle sue collezioni e sulla sua vita. MArTA cares about the past, MArTA cares about the future. Andrà tutto bene”.

