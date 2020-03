Emergenza Covid -19, appello Confsal Unsa fermare i lavori nave Cavour

Appello della CONFSAL UNSA

“I Segretari territoriali CONFSAL UNSA Ignazio BARBUTO e Cosimo GUALANO al fine di limitare/ridurre eventuali rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto delle raccomandazioni del Ministero della Salute e dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, preso atto che nel Ministero della difesa e nel caso in esame nell’Arsenale MM di Taranto sono state adottate per il personale, ove possibile,modalità di lavoro agile ovvero il ricorso a ferie o altri congedi, la sospensione di attività dei reparti non indispensabili alla produzione, lavoro in turni che consentano la riduzione della presenza di lavoratori contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro nonché la programmazione di sanificazione degli ambienti, evidenzia tuttavia con forte preoccupazione la mancata sospensione delle attività su Nave Cavour. Quotidianamente alcune centinaia di lavoratori dell’Industria Privata e tra questi numerosi di Fincantieri( a quanto ci è stato segnalato provenienti anche da Regioni del Nord Italia, con riserva di verifica da parte della scrivente) accedono allo stabilimento per lavorare sull’Unità navale.

Tale situazione determina un potenziale rischio di contagio al COVID -19 sia del personale dell’indotto sia del personale civile dell’Arsenale (Vigilanti, amministrativi addetti a rilascio PASS e Permessi, motoristi meccanici dell’Arsenale chiamati a prestare l’attività a bordo) e ciò anche in probabile contrasto con il DPCM che per le sole attività produttive raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Preoccupano i casi di coronavirus registrati su Nave San Giusto e Nave San Giorgio ormeggiate presso il porto di Brindisi tenuto conto che isolare in quarantena tutto il personale imbarcato è stato sicuramente più agevole, provvedimento che di contro sarebbe estremamente complesso adottare nella malaugurata ipotesi che si registrasse un caso di infezione a bordo di Nave Cavour e che purtroppo riguarderebbe migliaia di connazionali (tra lavoratori, familiari e persone venuto in vario modo in contatto negli spostamenti) in diverse regioni d’Italia senza peraltro poter risalire a tutti i contagiati. Pertanto i Segretari Ignazio BARBUTO e Cosimo GUALANO hanno richiesto l’intervento del Segretario Nazionale Gianfranco BRACONI affinché intervenga presso lo Stato Maggiore al fine di sospendere con effetto immediato le attività lavorative su Nave Cavour a tutela della salute della popolazione.”

(foto Marina Militare)

