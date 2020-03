Taranto: l’Amministrazione adotta misure cautelative ancora più stringenti

“Nelle scorse ore la Protezione Civile Nazionale ha lanciato la richiesta di una particolare attenzione in questo fine settimana alla possibilità di situazioni di maggior contagio da Covid-19. Per questo l’amministrazione ha adottato misure cautelative ancora più stringenti attraverso ordinanze sindacali e il rafforzamento dei controlli in zone più a rischio.

Mentre le donne e gli uomini della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine, così come gli operatori sanitari, mettono a rischio la loro salute per proteggere la comunità, alcuni “diversamente intelligenti” si raggruppano nelle strade o addirittura si recano in spiaggia incuranti del pericolo che arrecano non solo a loro stessi ma a tutti quelli con cui hanno contatti.

Per questo abbiamo deciso di utilizzare gli altoparlanti per diffondere il messaggio segnalato dalla campagna nazionale di sensibilizzazione “Io resto a casa”.

Eravamo restii all’uso di questo strumento per evitare un accumulo di tensione tra i tanti cittadini responsabili e già pronti a rispettare le regole imposte dal Dpcm ma l’incapacità di comprensione della necessità di restare a casa di alcuni soggetti ci spinge alla tolleranza zero e alla denuncia immediata.

Gli altoparlanti della Polizia Locale diffonderanno ancora questo messaggio a tutela di tutti affinché presto Taranto e l’Italia possano uscire da questa terribile situazione e tornare a guardare con speranza al futuro.”

Nota di Gianni Cataldino, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: