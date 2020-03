Paisiello e Jonian Dolphin, formazione e ricerca non si fermano. Il plauso del sindaco Melucci

“A nome di tutta l’amministrazione comunale, desidero complimentarmi con i meravigliosi ragazzi dell’Istituto Musicale “G. Paisiello” e ringraziarli di cuore perché, in un momento difficilissimo come quello che tutti noi stiamo attraversando, hanno messo la loro arte e la loro creatività al servizio della comunità, al fine di invitare tutti al rispetto delle direttive attraverso la musica.

“Stay home (Mica è un’ impresa)”, la bellissima canzone composta da un gruppo di studenti del conservatorio che, anche se a distanza, sono riusciti a creare un grande lavoro corale, è un invito ironico e mai scontato a stare a casa, a rispettare le regole dettate dalle ordinanze.

Bravi ragazzi, ancora una volta dimostrate di essere il nostro orgoglio. Avete dimostrato come il tempo libero, se sfruttato nel modo giusto, riesca a stuzzicare la creatività e a far assaporare la bellezza della condivisione.

Ma non è l’unico messaggio positivo che arriva dal mondo della formazione e della ricerca. Anche i ragazzi di Jonian Dolphin Conservation continuano a prestare la loro opera preziosa, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni. Nonostante la sospensione delle visite guidate a Ketos e la riduzione dell’orario di lavoro, la catalogazione del materiale raccolto lo scorso anno dai biologi, particolarmente vasto e interessante, non si arresta e prosegue a distanza.

A tutti i giovani, a tutti i coetanei di questi musicisti e ricercatori, dico: ascoltate questo ennesimo invito che giunge accorato da parte di ragazzi come voi. Restate a casa, lasciate libera la vostra fantasia e ricordatevi che la bellezza salverà il mondo”, conclude il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

