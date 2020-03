Videoletture come antidoto alla noia, il sindaco ringrazia la libreria Mandese

La libreria Mandese, benemerita istituzione culturale della nostra città, ci offre un esempio di quanto sia importante il contributo di ognuno in questo particolare e difficile momento.

Il ciclo di video letture, promosso dalla libreria attraverso i suoi canali social, è la prova di quanto basti poco per sintetizzare un antidoto alla noia di questi giorni, soprattutto per i più piccoli. Un uso intelligente delle nuove tecnologie, inoltre, che riporta al centro delle priorità la cultura, tenendo da parte le parole di odio e scontro che troppo spesso riempiono le nostre bacheche virtuali.

Grazie ad Antonio Mandese, quindi, e attraverso lui grazie a chiunque in questo momento stia costruendo relazioni nuove e solide: sono ciò da cui ripartiremo quando sarà tutto finito.

E’ una nota del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

