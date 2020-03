Servizio a domicilio, Ficocelli: “Grazie a chi ha aderito”

“Nella giornata di giovedì abbiamo ricevuto una decina di mail in risposta al nostro appello agli esercizi commerciali che effettuano servizi a domicilio. Passando da tutte le categorie merceologiche a partire da generi alimentari, gastronomia, braceria, fino ad arrivare ai prodotti per l’igiene personale, il nostro appello sta portando riscontro”, informa l’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli.

“E’ veramente importante evidenziare come Taranto, ancora una volta, dimostri di essere una città solidale. È una solidarietà fatta di piccoli gesti, di persone, di fatti, quelli con cui cerchiamo sempre di rispondere ai nostri concittadini e risolvere i problemi. L’elenco delle attività commerciali è inserito sul nostro sito internet ed è stato fornito alle Assistenti Sociali e gli operatori della Polizia Municipale Protezione Civile che ricevono le telefonate degli utenti. Nel tardo pomeriggio ho risposto alle mail di tutti gli esercenti che ci hanno scritto, per ringraziarli personalmente a nome dell’Amministrazione Melucci e dell’intera comunità di Taranto per aver aderito alla nostra iniziativa. La speranza è che questo sia un esempio per tanti altri esercenti e arrivino altre adesioni in modo da porter coprire l’intero territorio tarantino. Uniti possiamo aiutare i più deboli, gli anziani, i disabili, gli immonodepressi che non hanno parenti ed amici che possano raggiungerli”, conclude l’Assessore Ficocelli.

