Coronavirus: accesso agli uffici dell’Ordine degli Avvocati

Nel pieno rispetto delle previsioni sanitarie imposte dai Decreti emanati negli ultimi giorni, da lunedì 16 marzo gli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Taranto continueranno ad essere aperti al pubblico con le seguenti modalità: il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, SOLO previo appuntamento prenotato telefonicamente al 099.7390493 o mezzo mail a ufficio.segreteria@oravta.it.

Come in ogni locale pubblico, anche negli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, ubicati presso il Tribunale di Taranto in via Marche, sarà consentito l’accesso a un solo utente per volta. Ulteriori comunicazioni saranno disponibili sul sito web e sulla pagina Facebook.

Come è noto, domenica 8 marzo è stato emanato un Decreto con misure urgenti in tema di Giustizia, tra le quali la sospensione delle udienze sino a domenica 22 marzo, un provvedimento che ha regolato l’attività degli Uffici Giudiziari del Paese dando precise disposizioni a tutti gli Operatori di Giustizia sui comportamenti da tenere nell’espletamento delle loro mansioni.

Ancora prima della sua emanazione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto aveva già consigliato tutti gli Avvocati Jonici di assumere un atteggiamento responsabile, in particolare riferendosi a quelli che provenivano da zone a più alta presenza di contagiati, invitandoli a non recarsi negli Uffici Giudiziari e a rispettare le ordinanze emesse dalle autorità amministrative, in particolare nella parte in cui intimano l’osservanza del periodo di quarantena.

Un comportamento che devono adottare anche tutti i cittadini che, come parti, testimoni, periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, devono recarsi negli Uffici giudiziari.

In questa situazione di grave eccezionalità tutti devono dare esempio di senso civico e, soprattutto, evitare di diramare notizie non accertate che possono generare panico ingiustificato.

Con senso di responsabilità gli Avvocati Jonici sono pronti a fare la loro parte contribuendo affinché quanto prima si arrivi ad una sufficiente stabilizzazione del quadro generale.

