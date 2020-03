Taranto: Forze dell’ordine impegnate e coordinate in un difficile compito di vigilanza

11 marzo : 70 persone controllate, 33 esercizi commerciali controllati, 4 persone denunciate.

12 marzo: 166 persone controllate, 1 persona denunciata, 103 esercizi commerciali controllati, 1 titolare esercizio commerciale denunciato.

Questi sono i numeri dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Taranto in base alle verifiche del rispetto delle misure imposte per contenere il contagio da Coronavirus. Un controllo del territorio che vede tutte le forze dell’ordine impegnate e coordinate in un difficile compito di vigilanza.

Vengono fermati i cittadini trovati per strada, anche a piedi, per controllare che siano comprovate le esigenze di uscita anche nella stessa città. Sono vietati gli assembramenti anche nei parchi e vengono controllati gli esercizi commerciali.

“Vogliamo ancora una volta ribadire – fa sapere l’assessore alla polizia locale gianni Cataldino – che è necessario restare in casa ed uscire solo per i motivi previsti e muniti di autocertificazione. E’ consigliato, inoltre, raggiungere in caso di approvvigionamento di farmaci, generi alimentari e di prima necessità, le attività più vicine alla propria abitazione. Per ogni famiglia è preferibile che esca a fare rifornimenti una sola persona”.

“Le donne e gli uomini della Polizia Locale – interviene il Sindaco Melucci – stanno svolgendo con abnegazione il loro lavoro consapevoli dell’importanza del compito loro assegnato e soprattutto della necessità di far comprendere ai cittadini quanto sia importante restare a casa e uscire solo per necessità. Lo stravolgimento delle vite di noi tutti è difficile da accettare, ma è un sacrificio che va fatto per salvaguardare la salute della nostra comunità”.

