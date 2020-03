Militari della Marina positivi al Coronavirus, la vicinanza del sindaco Melucci

“La nostra vicinanza alla Marina, in queste ore particolari nelle quali apprendiamo che due militari sono rimasti contagiati dal Coronavirus, non è un semplice esercizio di garbo istituzionale.

La Marina è un pezzo importante della nostra città, lo è anche quando gioie e dolori si consumano lontano dai nostri mari. Gli equipaggi di nave San Giusto e nave San Giorgio, dove hanno transitato i due militari e che ora sono ormeggiate a Brindisi, sono stati posti in isolamento: 300 persone alle prese con la ragionevole preoccupazione che comporta questa condizione.

Molti di loro, forse tutti, avranno visto Taranto dal ponte delle loro navi. Mi piace pensare che quell’immagine, il profilo di una città che dal mare è sempre più bella, possa rappresentare l’auspicio che tutto andrà per il meglio.

Taranto e la Marina sono una cosa sola, anche questa volta la forza di un legame secolare saprà essere di sostegno per superare questa tempesta.”

Lo scrive in una nota Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.

