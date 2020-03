Covid-19, tre nuove ordinanze del sindaco Melucci

Il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato oggi tre ordinanze relative all’emergenza Coronavirus.

La prima modifica parzialmente la n. 18 di ieri, indicando che i mercati rionali saranno aperti anche nei prefestivi (sabato), sempre solo per la vendita di generi alimentari, restando invariate tutte le prescrizioni provenienti dal Dpcm.

La seconda ordinanza è destinata a “Kyma Mobilità – Amat” e raccoglie le indicazioni provenienti dalla Regione Puglia. Ha lo scopo di ridurre i servizi di trasporto non essenziali, applicando tutte le soluzioni utili per garantire che i passeggeri viaggino rispettando la distanza minima di sicurezza. Con la medesima ordinanza, sono state disposte ulteriori attività di sanificazione ciclica dei mezzi, con prodotti a base di cloro.

L’ultima ordinanza prevede il divieto di accesso a pinete, giardini, parchi, spiagge, arenili e scogliere, intesi come luoghi di aggregazione, disponendo contestualmente anche la chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione self-service comunemente definiti “H24”.

«Abbiamo dovuto ricorrere a questa misura – ha spiegato il sindaco Melucci – perché la risposta di alcuni cittadini, soprattutto più giovani, non è stata quella che ci aspettavamo. L’invito a rimanere a casa non è stato raccolto da tutti e, di conseguenza, nei parchi si sono verificati assembramenti che non si conciliano con le indicazioni ricevute dal Governo».

Il Sindaco, in un’altra nota, scrive: “Riceviamo numerose segnalazioni di singoli lavoratori e Organizzazioni Sindacali, preoccupati per una applicazione apparentemente insufficiente delle regole e delle raccomandazioni dei decreti di Governo sull’emergenza coronavirus, presso i loro luoghi di lavori, con particolare riferimento agli insediamenti con maggiore forza lavoro nella zona industriale di Taranto.

Su questa fattispecie, i Comuni non hanno una competenza diretta, tuttavia per i risvolti che una eventuale leggerezza in questo frangente potrebbe avere per l’intera comunità, non possiamo esimerci dal richiedere a Prefettura, Spesal e Forze dell’Ordine una specifica attenzione, tornando inoltre ad invitare tutti i datori di lavoro di favorire, per quanto possibile, il lavoro agile e in remoto.

Alla stregua, per altro, di quanto stanno correttamente facendo i luoghi di lavoro pubblici.”

Correlati

Commenta l'articolo: