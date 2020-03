Covid-19, stato di agitazione nei call center, Blasi: “La salute dei lavoratori prima di tutto”

Una nota del consigliere Sergio Blasi

Covid-19, prima di tutto la salute dei lavoratori!­ ­

Che nei call center la situazione fosse critica era chiaro, adesso ne abbiamo l’ufficialità. E’ di qualche ora fa una nota congiunta da parte di Cgil, Cils e Uil in cui si annuncia lo stato di agitazione dei lavoratori dei call center di tutta Italia. In particolare, i sindacati denunciano la mancata predispozione a “scacchiera” dei lavoratori così da lasciare una postazione libera fra un lavoratore e l’altro, il mancato intervento di sanificazione dei locali, l’assenza di dispositivi di igienizzazione individuale.­ ­

Credo non sia possibile rimanere indifferenti di fronte alla sacrosanta richiesta di tutela sanitaria che arriva da questi lavoratori – che nella sola provincia di Lecce ammontano a circa 5mila – per questo invito il presidente Emiliano a farsi carico nei confronti del governo nazionale di questa protesta legittima, così da limitare le attività dei call center ai soli servizi realmente essenziali per la popolazione, per esempio sospendendo le attività di tele promozione o prevedendo l’attivazione, ove possibile, di forme di “smart working” (lavoro agile, da casa), così come sta avvenendo in altri settori produttivi, nella formazione e nella pubblica istruzione.

In situazioni come questa, “restare a casa” non è solo un dovere, ma anche un diritto.

Correlati

Commenta l'articolo: