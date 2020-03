Consegna a domicilio dei farmaci, accordo Federfarma – Croce Rossa

Le farmacie, nella gravissima emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus COVID-19, volendo collaborare con la propria alta professionalità alla soluzione dei gravissimi problemi scaturiti dalla eccezionale pandemia, hanno, tramite la propria Associazione di Categoria “Federfarma Taranto”, sottoscritto un accordo con la Croce Rossa Italiana comitato di Taranto per garantire la consegna gratuita a domicilio dei farmaci a favore dei cittadini con età superiore a sessantacinque anni oltre che per gli invalidi, residenti nel Comune di Taranto.

L’accordo siglato a livello locale, integra quello già in vigore a livello nazionale ed è stato concordato per ampliare il numero dei cittadini che può usufruire del servizio.

Pertanto il servizio di consegna dei farmaci a domicilio sarà svolto:

• per la città di Taranto telefonando, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:30 di tutti i giorni tranne la Domenica, al numero della Croce Rossa locale 3279549614;

• per le frazioni Lama, San Vito, Talsano sarà svolto telefonando 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana al numero nazionale 800.065510;

• per gli altri Comuni della provincia di Taranto sarà svolto telefonando 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana al numero nazionale 800.065510.

Ricordiamo comunque che il numero nazionale è attivo per tutti e in ogni giorno della settimana.

