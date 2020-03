Call center, Rizzo (USB) scrive al sindaco

L’USB Taranto scrive al sindaco Melucci: “Le inviamo questa nostra per porre alla Sua attenzione la situazione nei Call Center della nostra città. I lavoratori riferiscono di non sentirsi tutelati dalla pandemia in corso. Centinaia di dipendenti operano infatti in grandi sale. Le aziende stanno predisponendo soluzioni tampone ma riteniamo che l’unica vera tutela sia il lavoro da casa. Noi la parola d’ordine “io resto a casa” la prendiamo molto sul serio, la condividiamo e pensiamo debba essere applicata senza remore, anche sul luogo di lavoro.

Il sacrosanto divieto in tutto il Paese di circolazione e i sacrifici che esso comporta, e che tutta la popolazione coraggiosamente sta attuando, potrebbero essere resi vani dalla situazione di assembramento che si viene a creare in ambiente di lavoro, contrariamente a quanto disposto dagli ultimi decreti governativi. Noi siamo pronti a fare il nostro dovere e supportare il Paese in questo momento delicato, ma chiediamo di essere tutelati. Le chiediamo quindi di intervenire urgentemente e di sollecitare senza indugio le aziende ad applicare il lavoro agile così come raccomandato negli ultimi DPCM dell’8, 9 e 11 marzo. In caso contrario chiediamo sia disposto il blocco dell’attività produttiva.”

Correlati

Commenta l'articolo: