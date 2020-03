Strisce blu e rimozione notturna delle auto, servizi sospesi

L’amministrazione comunale di Taranto, dopo la riunione operativa tenuta ieri a Palazzo di Città, con il coinvolgimento del sindaco Rinaldo Melucci, del vice Paolo Castronovi e dell’assessore Gianni Cataldino, ha deciso di sospendere fino al 3 aprile il servizio di sosta a pagamento, le cosiddette “strisce blu”, lasciando aperte e operative solo le aree di parcheggio (Oberdan, Icco e Anfiteatro).

Viene sospesa anche la rimozione notturna dei veicoli per la pulizia meccanizzata delle strade, già sostituita in questo periodo dalle attività di sanificazione. Tale misura è stata adottata soprattutto per ridurre il disagio dei cittadini nel dover spostare le auto dalle zone interessate dal servizio.

In ragione del Dpcm dell’11 marzo e della richiesta che i cittadini restino a casa il più possibile, l’amministrazione Melucci sta mettendo in campo tutte le azioni a loro utili per far sì che queste settimane di sacrificio possano essere vissute con responsabilità e serenità.

L’assessore alla Polizia Locale Cataldino, inoltre, insieme con il comandante Michele Matichecchia ha partecipato a un briefing in Questura per coordinare le attività di controllo. «Siamo convinti che con il contributo di tutti – ha concluso Cataldino – Taranto saprà superare anche questa prova».

Partite le attività di sanificazione delle strade

Sono partite ieri sera le attività di sanificazione delle strade disposte dall’amministrazione Melucci come ulteriore misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I due mezzi, resi disponibili da “Kyma Ambiente – Amiu” per effettuare il servizio, sono partiti dal Ponte Girevole intorno alle 21:30 nelle due direzioni opposte, iniziando da una parte con Isola Madre e Tamburi, dall’altra con il Borgo, per poi proseguire con le zone adiacenti fino a questa mattina. «Il servizio continuerà nei prossimi giorni – ha spiegato il vicesindaco Paolo Castronovi –, assicurando progressivamente la debita copertura di tutte le strade cittadine e la ripetizione dei passaggi, una difesa in più contro la diffusione del contagio».

La sanificazione viene effettuata utilizzando presidi consigliati dalla locale Asl, assolutamente innocui per gli animali domestici, irrorati utilizzando due modalità: attraverso la barra posta sotto il frontale delle autocisterne, in modo tale da sanificare il manto stradale, e tramite una lancia ad alta pressione, utile per i marciapiedi e per tutte quelle arterie difficilmente raggiungibili dal mezzo.

