Sosta e idrovie, il dettaglio delle variazioni effettuate da Kyma Mobilità – Amat

MISURE DI CONTENIMENTO IN MATERIA DI CORONAVIRUS PER SETTORE SOSTA E IDROVIE

In relazione all’emergenza CORONAVIRUS (COVID-19), sulla scorta delle disposizioni emergenziali di cui al DPCM 11/03/2020, con nota del Sindaco di Taranto del 12/03/2020 è stata richiesta la sospensione del pagamento della sosta nelle vie cittadine.

Pertanto, a partire dalle ore 15:30 di Giovedì 12 Marzo 2020, fino a data da destinarsi, è sospeso il pagamento della sosta in tutte le strade soggette a tariffazione e nelle aree di parcheggio di via Principe Amedeo (ex mercato coperto), di via Pacoret e di via Campania.

Permane l’obbligo del pagamento della tariffa di sosta nelle seguenti aree chiuse e presidiate:

Baraccamenti Cattolica;

Via Oberdan;

Via Icco.

Dalla stessa data sono sospesi i servizi turistici mediante idrovie.

Infine, sono in corso di definizione le procedure per l’introduzione dello Smart Working presso alcuni uffici aziendali.

E’ una nota del Presidente Giorgia Gira.

