Operazione antidroga “Family 2”: tre arresti della Polizia a Grottaglie

Il personale del Commissariato di P.S. di Grottaglie (TA) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giannotta Pietro, pregiudicato grottagliese di 52 anni, della sua ex compagna Trombettieri Concetta, di 62 anni, e di suo nipote, Giannotta Edoardo, di 44 anni, anche loro pregiudicati, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le indagini sono iniziate nel 2018, a seguito dell’arresto del 52enne che, al tempo, nonostante fosse agli arresti domiciliari, era riuscito a mettere in piedi una fiorente attività di spaccio che annoverava tra i clienti anche diversi giovani del posto.

A rendere ancora più grave la situazione, la circostanza che la piazza di spaccio operava nelle vicinanze di un frequentato Istituto Scolastico. Nella circostanza, furono recuperati in casa del pregiudicato e all’interno di alcune aiuole di un giardinetto pubblico vicino alla scuola numerosi panetti di hashish.

La successiva attività d’indagine, supportata dalle immagini di anche di alcune telecamere nascoste posizionate nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna, ha permesso di documentare come l’attività di spaccio messa in piedi era particolarmente articolata e supportata dal contributo di alcuni complici. Il 52enne, durante i suoi permessi dalla detenzione domiciliare per recarsi al SERT, si allontanava per recarsi nell’abitazione della donna dove, con al collaborazione di quest’ultima e del nipote Giannotta Edorado, aveva rimesso in piedi la sua fiorente “piazza di spaccio”.

La casa della 62enne, situata nel centro storico di Grottaglie, era diventata il riferimento principale di gran parte dei tossicodipendenti della cittadina e dei paesi limitrofi. Numerosissime sono state le cessioni documentate nel corso dell’attività. Nel corso delle perquisizioni conseguenti agli ultimi arresti, con la collaborazione del Reparto Cinofili di Brindisi, sono state anche recuperate, in casa di uno degli arrestati, numerose dosi di hashish ed un centinaio di euro probabile provento dell’illecita attività.

Correlati

Commenta l'articolo: