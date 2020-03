Martina Franca: Coronavirus, aggiornamento del 12 marzo

Questo pomeriggio, presso la sede della Protezione civile, in video conferenza, si è riunito il Coc alla presenza del Sindaco Franco Ancona, delle funzioni di supporto e della Giunta Comunale.

Si è fatto il punto in relazione alle nuove disposizioni del DPCM dell’11 marzo in vigore fino a mercoledì 25 marzo. In ordine alle azioni messe in campo dal Comune di Martina Franca, dopo la sanificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado cittadine, oggi sono stati sanificati gli ambienti comunali e, questa notte, inizierà la disinfezione delle vie del centro abitato (domani notte si opererà sul centro storico).

Le consegne della Caritas saranno regolarmente effettuate con le dovute precauzioni così come l’apertura dei CCR. Garantito, inoltre, il servizio di raccolta dei rifiuti.

Si ricorda che è possibile uscire di casa solo per motivi urgenti (lavoro, salute, necessità) e, ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet.

Si raccomanda di rispettare il divieto di assembramenti, seguire le norme igienico-sanitarie previste dal DPCM e non dare credito a notizie che non pervengono da canali ufficiali per non creare allarmismi inutili. Eventuali diffusioni di fakenews saranno denunciate.

