Leporano: Ordinanza sanificazione strade

Il sindaco di Leporano Vincenzo Damiano dispone la sanificazione delle strade cittadine attraverso la seguente ordinanza.

IL SINDACO VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

CONSIDERATO CHE l’OMS ha dichiarato in data 30/01/2020 che l’epidemia da COVID-19 è un emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale

VISTO IL D.P.C.M. del 08/03/2020 VISTE le ordinanze regionali n. 175 e n. 176 del 08/03/2020

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze emanate al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2 nel territorio comunale e, in particolare : n. 7 del 21.02.2020 – n. 9 del 27.02.2020 – n. 13 del 05.03.2020 – n. 14 del 09.03.2020 – n. 17 del 10.03.2020 ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro emanato in data 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID 19 RITENUTO che per arginare ulteriormente il diffondersi del virus SARS-CoV-2 nel territorio comunale debba disporsi un urgente ed improcrastinabile intervento di sanificazione ed igienizzazione delle strade ed aree pubbliche comunali

PRESO ATTO della lettera di presentazione fatta pervenire al protocollo comunale n. 2928 del 11.03.2020 dalla IGEA S.r.l. Divisione Ambiente, con sede legale in Taranto alla Via Lucania n. 2/E, dalla quale si evince l’alta specializzazione nella esecuzione di servizi di sanificazione ed igienizzazione delle strade ed aree pubbliche comunali,

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire al protocollo comunale n. 3001 del 12.03.2020 dalla stessa IGEA S.r.l. Divisione Ambiente, con sede legale in Taranto alla Via Lucania n. 2/E, interpellata per le vie brevi, riportante la richiesta di euro 4.500,00 oltre IVA per l’esecuzione del servizio di sanificazione ed igienizzazione delle aree pubbliche e delle strade presenti sull’intero territorio comunale, queste ultime per complessivi 80 Km circa

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.LGS 267/2000 Al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2 nel territorio comunale

ORDINA

al Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale di dare mandato alla IGEA S.r.l Divisione Ambiente, con sede legale in Taranto alla Via Lucania n. 2/E, per l’esecuzione del servizio di sanificazione ed igienizzazione delle strade ed aree pubbliche presenti sull’intero territorio comunale, alle condizioni tecnico-economiche meglio specificate e riportate nel preventivo di spesa fatto pervenire in data odierna dallo stesso operatore economico al protocollo di questo ente n. 3001

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata : • alla cittadinanza tutta, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comuneleporano.it • all’ASL – Dipartimento di prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità. • alla Prefettura di Taranto • alla Stazione di Carabinieri di Leporano.

Il presente atto viene trasmesso al Prefetto di Taranto ai sensi dell’art 54, comma 4 del d.Lgs 267/2000. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale (salvo che il fatto costituisca più grave reato)

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto a partire dalle ore 18.00 della odierna giornata ed avranno fine nella giornata del 13.03.2020. In tale intervallo di tempo la cittadinanza tutta dovrà adottare ogni possibile precauzione atta a scongiurare situazioni di pericolo alle persone ed agli animali, nonché a preservare proprie cose ed oggetti. Il Sindaco dr. Vincenzo Damiano

Correlati

Commenta l'articolo: